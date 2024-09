Energia: Cattaneo, ‘fare centrale unica in Europa per comprare gas a prezzo più basso’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “In Europa dobbiamo fare una centrale unica per comprare il gas perché più sei grosso più hai potere di negoziare e abbassare il prezzo. L’Italia, purtroppo, ha ereditato una situazione dove l’opposizione ha sempre detto no a tutto, no al nucleare, no ai rigassificatori, no al collegamento col Tap, noi invece abbiamo invertito questo trend. Oggi, a Piombino e Ravenna, ci sono dei rigassificatori che funzionano e ci permettono di comprare il gas da più fonti per abbassare il prezzo”. Così interviene al programma Dritto e Rovescio il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.