Energia: Colombo (Ucimu), ‘a nuovo governo chiediamo piano straordinario interventi’

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – “Al nuovo governo chiediamo un piano straordinario di interventi a sostegno delle imprese, fondamentale per il mantenimento del tessuto economico, e soprattutto sociale del Paese; chiediamo inoltre che il nuovo governo continui a lavorare in Europa affinché l’Unione europea trovi una linea comune che possa evitare che alcuni Paesi paghino di più di altri”. Così Barbara Colombo, presidente di Ucimu-Sistemi per produrre, intervenendo all’inaugurazione della Bimu a Rho-Fieramilano.

“Da tempo in Europa sentiamo discutere di price cap -dice Colombo- ma ancora oggi nulla di fatto si è concretizzato”. E dunque occorre agire subito “perché gli effetti di questa crisi energetica possono essere, per il sistema economico e manifatturiero europeo, ancora più devastanti di quelli determinati dalla pandemia”.

Per quanto riguarda “gli incentivi 4.0”, osserva la presidente di Ucimu, “c’è da dire che l’ammodernamento dell’officina Italia è stato avviato e la trasformazione digitale deve proseguire perché c’è bisogno di tempi lunghi”. In questo senso, “Ucimu ha sempre sostenuto che questi provvedimenti dovrebbero continuare oltre il 2025, in una forma più strutturale”. Anche perché “le tecnologie 4.0 rispondono molto bene all’esigenza di riduzione dei consumi di energia”. In materia di internazionalizzazione, in particolare, “la promozione del made in Italy è un asse fondamentale e dunque chiediamo che vengano potenziate le iniziative promosse dal ministero per gli Affari esteri e da Ice, perché siamo un Paese di esportatori ma nel nostro settore ancora molto si può fare per aumentare il livello di export”.