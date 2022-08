Energia: Conte, ‘campagna elettorale ha svegliato Calenda’**

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Carlo vedo che la campagna elettorale ti ha svegliato! Noi l’allarme per interventi massicci per famiglie e imprese, scostamento e tetto al prezzo del gas lo abbiamo lanciato 6 mesi fa portando proposte a Draghi. Le risposte non sono arrivate. Sugli extraprofitti poi il Governo si è perso per strada 9 miliardi necessari ad aiutare i cittadini sulle bollette. E ora a pagare sono le famiglie”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte, commentando la proposta del leader di Azione di sospendere la campagna elettorale per fronteggiare il caro-gas.