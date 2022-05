Maggio 2, 2022

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il caro benzina non può essere a carico di famiglie e imprese. Per questo abbiamo sostenuto in Consiglio dei Ministri il provvedimento che estende a luglio gli interventi contro gli aumenti. Il M5S non intende lasciare nessuno solo di fronte a questa crisi”. Lo scrive in un tweet il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.