Energia: Corrado (Pd), ‘governo proroghi mercato di maggiore tutela, basta tergiversare’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Registriamo con soddisfazione che si stanno levando numerose voci che chiedono, come stiamo facendo da tempo, il rinvio della fine del mercato di maggior tutela per i contratti luce e gas. Dopo le aperture del ministro Pichetto Fratin, dopo la richiesta al governo esplicita di Lanzetta di Enel, anche esponenti della Lega si schierano in tal senso. Chiediamo al governo Meloni di smettere di tergiversare e di mettere al centro delle proprie decisioni gli interessi dei consumatori, tutelandoli da quel ‘capitalismo di rapina’ che ci chiede di contrastare in ogni sede il presidente Mattarella. In particolare in un momento così difficile per il Paese”. Così in una nota Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Pd.