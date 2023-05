Energia: De Felice (Intesa Sp), ‘rinnovabili in Nord Africa e Medio Oriente triplicheranno’

Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Gli ultimi dati della International Energy Agency evidenziano che la crescita della capacità rinnovabile nel Nord Africa e nel Medio Oriente dovrebbe triplicare nel periodo 2022-2027, rispetto al quinquennio precedente, raggiungendo i 45 Gw di nuove installazioni, soprattutto grazie al solare”. Lo ha detto il capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento all’incontro ‘Energia, industria, ambiente: il triangolo strategico del Mediterraneo’.

“A lungo termine -spiega De Felice- la svolta arriverà dall’idrogeno verde, che potrà essere prodotto proprio grazie all’energia solare e importato anche con i gasdotti già esistenti”. E dunque “le sfide comuni potranno trasformarsi in opportunità, nel reciproco interesse e in un’ottica win-win per i Paesi a nord e per quelli a sud del Mediterraneo”.