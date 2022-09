Settembre 9, 2022

Roma, 9 set (Adnkronos) – “Noi abbiamo proposto un decreto taglia bollette in modo da pagare l’80% alle bollette fino a dicembre, lo Stato deve mettere la differenza. Con lo scostamento? Non ce n’è bisogno, siamo nella fase dell’inflazione e lo Stato incassa di più, purtroppo. Spendere 13 miliardi per evitare la chiusura delle aziende e la povertà delle famiglie, ne vale la pena”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Mattino 5.