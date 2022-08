Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il modo in cui il governo ha operato è un sostegno pronto e rapido e, se necessario ci sarà, ancora. Se la situazione lo richiederà ci saranno sì altri interventi, dal nostro o dal prossimo governo ma le priorità” dell’esecutivo “successivo non sta a me stabilirlo”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.