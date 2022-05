Maggio 13, 2022

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “A proposito di tutta l’attività necessaria sul gas, questa non avviene a scapito degli obbiettivi di transizione ecologica che abbiamo concordato con l’Europa. L’emerganza” semmai “spinge a una maggiore velocità sulle rinnovabili per garantire quell’indipendenza energetica, economica e politica a cui tendiamo e a cui i tempi che stiamo vivendo ci portano”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento.