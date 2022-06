Energia: Draghi, ‘tetto a prezzo gas urgente, difficoltà per Ue aumentano vertiginosamente’

Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Per frenare l’aumento prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è importante agire anche sulla fonte del problema” che ha innescato l’inflazione, ovvero “contenere i rincari dei prezzi di gas e energia. I governi hanno gli strumenti per farlo. Quel che proponiamo da diversi mesi è un tetto europeo al prezzo del gas. Questa misura è diventata ancor più urgente con la riduzione delle forniture da parte di Mosca, con le difficoltà per l’europa che aumentano vertiginosamente. L’Europa deve muoversi rapidamente”. Così il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno.