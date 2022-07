Giugno 30, 2022

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “E’ di pochi minuti fa una dichiarazione del presidente Biden sull’importanza di avere un tetto al prezzo petrolio, che probabilmente porterà al tetto per il prezzo del gas. Perché è molto più facile avere un tetto al prezzo del gas che a quello del petrolio. Nel testo finale del comunicato” del G7 “si richiama quest’esigenza che non era tanto scontato ci fosse”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.