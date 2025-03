Energia, elettrificazione green dell’Africa: il punto a Key25

7 Marzo 2025

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Esperti e stakeholder del settore energetico si sono riuniti ieri mattina a Key, in occasione del convegno ‘Accelerating Sustainable Electrification: Key to Economic and Social Development on the African Continent’ curato da Res4Africa Foundation, per parlare del ruolo fondamentale dell’elettrificazione nella trasformazione socioeconomica dell’Africa. Con una popolazione prevista di 2,5 miliardi entro il 2050, il continente deve prepararsi per affrontare una crescente domanda di energia, che richiede soluzioni urgenti e sostenibili.

La conferenza, organizzata in due panel, ha evidenziato la necessità di uno sviluppo di energia rinnovabile su larga scala, di modernizzazione delle reti elettriche e di investimenti in soluzioni per l’accumulo di energia, in modo da garantire l’accesso universale a un’elettricità affidabile, sicura e conveniente.

Oltre alle discussioni, le delegazioni africane presenti hanno avuto l’opportunità di esplorare le soluzioni innovative presenti a Key, rafforzando ulteriormente le collaborazioni pubblico-private volte all’elettrificazione sostenibile.

“I porti e le infrastrutture costiere rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile offshore, poiché rappresentano il punto di partenza e di supporto logistico per la costruzione, l’installazione e la manutenzione degli impianti”. È quanto ha dichiarato ieri mattina Fulvio Mamone Capria, presidente di Aero, Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore, al termine del convegno ‘Portualità, logistica, trasporti e filiera industriale per l’eolico offshore in Italia’.

I porti sono destinati a diventare sempre di più hub dell’energia, capaci di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni, ma anche di favorire l’innovazione tecnologica e il coordinamento delle attività tra i diversi attori del settore. “L’adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture portuali sono determinanti per ridurre i costi e migliorare la competitività delle energie rinnovabili marine, rendendo i progetti più scalabili e accessibili”, ha continuato Mamone.

Il decreto ministeriale sui porti permetterà di semplificare gli investimenti e incentivare la creazione di un’infrastruttura solida e ben collegata.