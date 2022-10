Energia: Ferro (Ice), ‘price cap o disaccoppiamento madre di tutte le sfide’

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott.(Adnkronos) – Il settore dell’industria è “centrale per l’export italiano, ricordo alcune cifre: 3,3 miliardi di esportazioni lo scorso anno per il settore delle macchine utensili e della robotica, una crescita del 10,6% dell’anno precedente. E guardo con ottimismo anche alle prospettive, perché anche se non siamo ancora ritornati ai livelli del 2019, le prospettive ci sono anche nei sei mesi di quest’anno, ma il tema dell’energia, con il price cap o la dissociazione del prezzo dell’energia da quello del gas, oggi, è la madre di tutte le sfide”. Così Carlo Ferro, presidente dell’Ice, nel suo intervento all’inaugurazione di Bimu, la fiera biennale internazionale dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili organizzata da Ucimu, in corso a Rho FieraMilano.

“Il settore -spiega Ferro- ha portato l’Italia ad essere un leader, dalla meccanica all’elettronica, alla meccatronica, all’industria 4.0, all’intelligenza artificiale. Io credo che se l’Italia è il secondo Paese manifatturiero in Europa e l’ottavo esportatore nel mondo, se il settore dei macchinari è il primo settore delle esportazioni, vuol dire che è un osso duro”. Del resto “le macchine utensili, le macchine da lavoro sono un fattore di progresso dell’industria. E i temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione sono fortemente abbinati: non c’è forza nell’export se non c’è grande innovazione e l’internazionalizzazione diventa un volano che moltiplica la capacità di innovazione”. Perché “sui mercati esteri si cresce e con le risorse finanziarie che ne derivano si possono fare più investimenti e, dunque, più innovazione”.

Tuttavia, aggiunge, “penso che questi risultati, più che dal supporto del sistema Paese, derivino dall’impegno di imprenditori e aziende. Il supporto del sistema Paese ha sicuramente avviato e continuerà, potenziando l’impegno che non è solo un impegno di estensione, ma anche di ammodernamento delle linee di intervento. Il supporto al sistema fieristico è centrale nell’azione, gli stanziamenti a supporto delle fiere sono cresciuti in questi anni e il numero di espositori e di partecipanti a questi eventi dà un’indicazione di come questo strumento abbia ancora un volano importante”.