Energia: Fontana, ‘bene ridotta dipendenza da fossili ma necessaria sicurezza nucleare’

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “I recenti accordi del 2023 e del 2024 hanno impresso un’accelerazione al processo di avanzamento tecnico-industriale nel settore, valorizzando anche le crescenti esigenze di sostenibilità, sicurezza e competitività internazionale dell’Italia. In momenti di transizione così importanti, è fondamentale che il nostro Paese sappia cogliere le opportunità con coraggio e visione strategica. È un obiettivo molto ambizioso, che richiede una solida collaborazione tra pubblico e privato. L’integrazione di questa risorsa offre, infatti, notevoli opportunità e, al tempo stesso, pone sfide che non possono essere ignorate. Uno scambio sinergico tra Istituzioni e imprese del calibro di Fincantieri, Newcleo, Rina e Ansaldo nucleare può risultare cruciale per individuare nuovi percorsi di sviluppo e realizzare progetti strategici”. Lo sottolinea il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio al convegno “Propulsione nucleare navale-Progetti per il futuro”, organizzato dal Centro studi politici e strategici ‘Machiavelli’.

“Una ridotta dipendenza dai combustibili fossili -prosegue Fontana- garantirebbe una soluzione a lungo termine in ambito civile e militare. Pensiamo a navi con autonomia energetica quasi illimitata e minore impatto sull’ecosistema marino, soprattutto in caso di incidenti. È necessario, però, tenere conto anche dei potenziali rischi, come quelli relativi alla sicurezza nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi. Tutti questi temi devono essere affrontati con serietà e trasparenza, in un clima di aperto dialogo tra Istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale ed esperti. Auspico che questa giornata possa fornire spunti di riflessione anche per il dibattito parlamentare”.