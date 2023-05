Energia: Fontana, ‘serve politica Italia e Ue per approvvigionamenti per transizione ecologica’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il successo della transizione ecologica “è strettamente legato alla capacità di garantire un adeguato sistema di approvvigionamento di quei metalli e minerali fondamentali per la produzione di molte tecnologie strategiche ai fini degli obiettivi europei di neutralità climatica. Tali materiali, in alcuni casi, potrebbero infatti rivelarsi insufficienti a soddisfare la domanda mondiale. La loro concentrazione geografica in alcune zone del mondo pone, in particolare per i Paesi dell’Unione europea, un problema di dipendenza dalle importazioni, che desta non poche preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno in corso a Montecitorio “Le materie prime nella transizione ecologica”.

“Il passaggio a fonti di energia pulita richiede, dunque, un’approfondita riflessione sulle misure da intraprendere -ha sottolineato Fontana- per ovviare a tali criticità e per mitigare gli effetti dell’impatto ambientale, economico e geopolitico. Si tratta di una sfida straordinaria per il Paese e per l’Unione europea nel suo complesso, che richiede l’adozione di una strategia a lungo termine”.

“Ciò significa, innanzitutto, investire nella ricerca e nello sviluppo di alternative sostenibili alle materie prime critiche, sia incentivando la raccolta e il riciclo di materiali da prodotti obsoleti sia sviluppando nuovi metodi di estrazione e lavorazione in chiave sostenibile. In tale contesto, sarà cruciale il consolidamento delle relazioni commerciali con i Paesi terzi, ricchi di materie prime critiche, con i quali instaurare nuovi partenariati commerciali. Sono convinto che anche attraverso un’attenta e ponderata politica industriale -ha concluso Fontana- riusciremo a vincere la sfida della sostenibilità”.