Energia: Gallo, ‘gas fondamentale per net zero, non basta solo elettrico’

Febbraio 14, 2024

Atene, 14 feb. (Adnkronos) – “L’infrastruttura del gas è fondamentale per la transizione energetica. Riteniamo che sia giusto che la Ue dia gli obiettivi ma ciò che a nostro avviso non è corretto è che venga disegnato anche il percorso”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, durante un incontro con la stampa ad Atene.

“La tecnologia e l’innovazione hanno dimostrato che gli obiettivi possono essere raggiunti in modo diverso – ha sottolineato Gallo -. Se vogliamo davvero raggiungere la net zero economy al 2050 dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Non è solo con l’elettrico che si raggiunge questo obiettivo ma con tutti gli strumenti. Quindi le infrastrutture di gas sono fondamentali”.