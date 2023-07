Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug (Adnkronos) – “Con più di 30 decreti in meno di 9 mesi il governo Meloni ha l’infelice primato della decretazione di urgenza a colpi di fiducia. Questo modo di agire mortifica il Parlamento e la qualità delle leggi dello Stato, data la mancanza di confronto”. Lo ha detto il senatore del Pd Nicola Irto annunciando in aula al Senato il no del gruppo al Dl rigassificatori.