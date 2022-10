Ottobre 9, 2022

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Per il segretario generale della Cgil Maurizio Landini serve “cambiare politiche economiche europee: non è il momento dei sovranismi e dei nazionalismi. La pandemia ci ha insegnato che per combatterla c’era da cambiare le politiche europee cominciando a mettere insieme risorse per affrontare la situazione, questa è la battaglia che dobbiamo fare adesso anche sul terreno dell’energia e delle politiche energetiche”.