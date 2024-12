Energia: Lanzetta (Enel) con 250 studenti a Milano per ‘E-project: ecological literacy’

2 Dicembre 2024

Milano, 2 dic. (Adnkronos) – Questa mattina all’Istituto Schiaparelli-Gramsci di Milano davanti a 250 studenti di scuole secondarie superiori di diverse regioni italiane, il direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta, moderato dal giornalista di Sky TG24 Luigi Casillo, ha partecipato all’incontro dell’iniziativa “E-Project: Ecological Literacy”. Lo riporta un comunicato. “Enel crede fortemente in questo progetto portato avanti con l’Osservatorio – spiega Nicola Lanzetta, direttore Italia del Gruppo Enel. Essere qui a parlare davanti a tanti giovani di temi importanti come la transizione energetica è stimolante e arricchente: le nuove generazioni hanno a cuore la salute del pianeta e momenti come quello di oggi possono renderli più consapevoli sulle sfide energetiche del prossimo futuro.”

“E-Project: Ecological Literacy” un progetto nel quale l’Osservatorio Permanente Giovani – Editori presieduto da Andrea Ceccherini ed Enel credono molto e su cui hanno voluto fortemente investire lanciando nella scuola italiana una grande sfida sul tema dell’alfabetizzazione ecologica ed energetica con l’ambizione di contribuire a rendere sempre più consapevoli e protagoniste le giovani generazioni su queste tematiche. L’Osservatorio, attraverso questa iniziativa, cerca di aiutare a risvegliare la loro consapevolezza sul cambiamento climatico e sulle sfide energetiche e fornisce loro strumenti per proporre soluzioni e fare, davvero, la differenza per il futuro aiutando gli studenti a passare dalla protesta alla proposta. “E-Project: Ecological Literacy” è un progetto triennale di education che si è sviluppato su gli a.s. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025 promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Enel nelle scuole secondarie superiori italiane. Il tema dell’iniziativa sono le strategie per contrastare il collasso ecologico del pianeta, con particolare attenzione al climate change, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, rendendoli protagonisti e metterli in grado di passare dalla protesta alla proposta su questioni così centrali per il loro futuro. In questi anni sono stati approfonditi una serie di argomenti specifici, diversi di anno in anno.

“E-Project: Ecological Literacy” per il primo anno di attività (a.s. 2022/2023) sono stati proposti cinque temi: gli oggetti Riduciamo, ripariamo, riusiamo; i viventi Proteggiamo, salviamo,curiamo;l’ambiente Costruiamo,difendiamo,recuperiamo; l’energia Conserviamo,generiamo, trasformiamo; gli stili di vita Mangiamo, consumiamo, viaggiamo. Nel secondo si è parlato di: Il clima, noi e gli altri Comprendiamo, rispettiamo, sosteniamo; Nonni, genitori e figli. L’ambiente tra le Generazioni Ricordiamo, confrontiamo, interveniamo; Il nuovo green-tech Scopriamo, scegliamo, cambiamo; Cambia il clima, cambia il lavoro Studiamo, progettiamo, esigiamo; La città verde Ripensiamo, costruiamo, abitiamo. Infine, nell’ultimo anno di attività, quello ancora in corso, sono stati affrontati i seguenti temi: Una dieta per la Terra Esploriamo, gustiamo, acquistiamo; La casa intelligente Innoviamo, isoliamo, risparmiamo; Consapevoli in viaggio Rispettiamo, riscopriamo, limitiamo; Dai ghiacciai ai deserti Rinforziamo, proteggiamo, soccorriamo; L’energia quotidiana Immagazziniamo, gestiamo, rinnoviamo.

Per ognuno di questi è stato chiesto ai team di studenti di immaginare e proporre strategie concrete per salvare il pianeta. Ogni classe ha formato dunque cinque squadre, ciascuna delle quali si è appropriata di un tema ed ha elaborato la propria tesina che ha presentato e discusso in aula. Ma non soltanto in aula: i 100 lavori più validi ogni anno sono stati menzionati sul sito dell’Osservatorio. I cinque migliori in assoluto che sono risultati vincitori hanno ricevuto un premio nel corso delle cerimonie nazionali di premiazione dei concorsi promossi dall’Osservatorio nel dicembre di ogni anno successivo.