Energia: Letta, ‘fondamentale tetto a prezzo del gas’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Il vero problema dell’Italia credo sia costituito dal gas. L’impatto del petrolio ha rilevanza maggiore in altri Paesi rispetto al nostro. Per questo è fondamentale il tetto al prezzo del gas che viene inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo. Mentre per il petrolio possiamo trovare delle compensazioni, la questione del gas è la principale e il tetto al prezzo è un risultato fondamentale che va raggiunto”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine della segreteria del Pd.