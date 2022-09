Settembre 12, 2022

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Anche io sarò giovedì alla Camera, prenderò la parola e dirà la mia, cosa fare per evitare che tutto salti per colpa della strategia di Putin e di come farlo insieme all’Unione europea”. Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.