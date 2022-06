Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “E’ molto importante che i due o tre schieramenti, se ci sarà questa legge elettorale, fossero in grado di fare un patto su questi temi per i prossimi 5 anni e che ci siano dei punti fermi che portiamo tutti avanti. E’ un elemento chiave” per avere “una politica bipartisan”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’incontro di Elettricità futura.