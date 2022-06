Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Il governo ha messo strumenti importanti per accelerare le forme di autorizzazione per le rinnovabili. Questa è la vera priorità, bisogna applicare i decreti legge per avere più energia prodotta con le rinnovabili. Se si dimostra che sulle rinnovabili l’Italia può essere meglio della media europea se ne vedono i benefici per i cittadini e per il sistema”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’evento organizzato da Elettricità futura.