Energia: Lupi, ‘come con Covid ci si salva insieme, Germania mina unità Ue’

Settembre 30, 2022

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il problema più urgente che il prossimo governo si troverà ad affrontare è quello dell’energia, del gas. Dovrebbe essere chiaro a tutti che, come accaduto col Covid, non ci si salva da soli, ma solo insieme, con misure comuni. La Germania, invece, sta ora seguendo una strada sbagliata, unilaterale, senza nessuna concertazione, rischiando di minare l’unità europea”. Lo afferma il capo di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

“Dobbiamo lavorare a livello europeo -aggiunge- per arrivare ad un tetto al prezzo del gas e nell’immediato intervenire per sostenere imprese e famiglie in difficoltà, col decreto Aiuti ter: subito la morosità incolpevole per famiglie e imprese: chi ha sempre pagato la bolletta ma non riesce a sostenere i rincari non avrà l’utenza staccata per 6 mesi. Una misura che può essere finanziata dai fondi strutturali europei, immediatamente disponibili. Il Governo, sia l’attuale che quello che verrà, devono affrontare subito il problema più urgente. Questi sono i temi sul tavolo, Giorgia Meloni sta tenendo un atteggiamento istituzionale molto corretto, puntando sulla responsabilità”.