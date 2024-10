Energia, Magellan Circle: “Da eolico offshore grandi opportunità, Sicilia in posizione strategica”

25 Ottobre 2024

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) – “Quando abbiamo pensato di realizzare la prima edizione di ‘Offshore Wind Revolution’ volevamo un porto che si volesse posizionare sul tema dell’offshore e la Sicilia ha un sistema di porti capace di ospitare l’industria dell’offshore. Un’industria che si sta sviluppando, che non è ancora matura a livello italiano, ma che ha delle potenzialità e delle opportunità in termini di politica industriale e posti di lavoro notevole. E che, inoltre, è fondamentale per la transizione energetica”. Così Alexio Picco, chairman Magellan Circle, a margine della prima edizione di ‘Offshore Wind Revolution’ organizzata insieme all’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale a Palermo.

“I porti siciliani hanno delle caratteristiche importanti non ultima di avere degli spazi disponibili – aggiunge -L’industria dell’offshore richiede parecchio spazio e inoltre logisticamente la Sicilia ha una posizione centrale: i parchi eolici sono previsti un po’ dappertutto nel Mediterraneo e la Sicilia è al centro del Mediterraneo e in una posizione oggettivamente privilegiata”.