Energia: Malpezzi a Castellone, ‘irresponsabile ostruzionismo M5S su dl Aiuti’

Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Le dichiarazione di Mariolina Castellone sono sinceramente poco credibili. Abbia il coraggio di dire la verità: il M5S in Senato, per pura propaganda elettorale, sta rifiutando qualsiasi proposta di riformulazione sugli emendamenti riguardanti il superbonus, che pure era stata individuata”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi replica a Mariolina Castellone dei 5 Stelle.

“L’atteggiamento irragionevole e ostruzionistico dei 5S, indisponibili fino ad oggi a cercare un percorso di metodo condiviso per salvaguardare il decreto, mette a rischio 17 mld di aiuti e impedisce di sbloccare, sul superbonus, una situazione complicata che vorremmo tutti risolvere. Siamo di fronte ad una scelta irresponsabile. Come è irresponsabile aver fatto cadere il governo Draghi, interrompere la legislatura, non avere di fatto più nessuna maggioranza per lavorare sui provvedimenti e oggi accusare noi di non voler approvare l’ergastolo ostativo. Il M5S sta usando il Senato per fare campagna elettorale”.