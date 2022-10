Energia: Mattarella, ‘Ue intervenga su prezzi e speculazioni intollerabili’

Ottobre 10, 2022

(Roma, 10 ott. Adnkronos) – “La nostra Europa fatica ad esprimere una politica di solidarietà e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa guerra. Con la pandemia l’Europa ha dimostrato di saper imparare dai propri errori e di voler governare le condizioni difficili. Occorre proseguire con questo intento anche nell’attuale crisi. Le ragioni del mercato dell’energia sembrano creare ostacoli, ma la responsabilità delle istituzioni è esattamente quella di rimuoverli. Soltanto l’Unione europea ha la forza per farlo, intervenendo sugli automatismi dei prezzi, sui rialzi spropositati, sulle speculazioni intollerabili a danno dei cittadini: imprese e famiglie vanno protette nelle fasi più acute della crisi perché diversamente si pregiudica il domani”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del lavoro.

“L’Unione europea -ha ribadito il capo dello Stato- ha saputo rispondere con forti iniziative comuni alla pandemia e ai duri contraccolpi sociali ed economici che ne sono derivati. Lo ha fatto con scelte coraggiose, di portata e contenuti inediti. Si è trattato di una svolta maturata proprio nel segno della condivisione dei rischi e delle politiche necessarie alla ripartenza. Questa scelta ha dato respiro all’Unione europea, riconciliando anche le istituzioni con i suoi cittadini. Non c’era stata analoga capacità durante le crisi finanziarie –di portata globale -degli anni Duemila”.

“Come è avvenuto con la pandemia, vanno progettati fin d’ora, e messi in campo, gli strumenti per favorire la ripresa. Il raffreddamento dei prezzi delle materie prime energetiche -ha concluso Mattarella- deve combinarsi con il potenziamento del Piano europeo per l’energia che, con il coinvolgimento della Banca europea degli investimenti, è stato messo in campo per affrontare la crisi”.