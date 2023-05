Energia: Meloni, ‘a lavoro su Italia hub, circolo virtuoso anche su flussi migratori’

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “La situazione energetica è complessa. L’Italia ha fatto un grande lavoro per affrancarsi alla dipendenza dalla Russia e lavora per diventare un hub energetico. L’Austria in questo è fondamentale per vicinanza e posizione. Il Piano può creare un circolo virtuoso anche nell’affrontare i flussi migratori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Cancelliere Federale della Repubblica d’Austria, Karl Nehammer.