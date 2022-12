Energia: Meloni, ‘da crisi Italia può uscirne più forte, avanti con coraggio e visione’

Dicembre 2, 2022

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Io l’ho detto tante volte, proprio in rapporto alla crisi energetica, ne sono convinta sempre di più ogni giorno: da questa crisi l’Italia può uscire più forte, può uscire più autonoma di prima, ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre, immaginare una strategia di lungo termine”. Così il premier Giorgia Meloni in un passaggio del video di saluto inviato alla convention della Fondazione Guido Carli sull’energia in programma oggi a Villa Blanc, a Roma.

“Penso ad esempio alla possibilità che abbiamo di rilanciare la nostra produzione nazionale di energia – va avanti il presidente del Consiglio – o a quella di rendere il nostro mezzogiorno una sorta di approvvigionamento energetico dell’intera Europa. Sarebbe imperdonabile perdere occasioni come queste”, rimarca Meloni.