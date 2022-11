Energia: Meloni, ‘fa male 30 mld su bollette se vanno a speculazione, ora solidarietà Ue’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Oggi sono 30 giorni dalla nascita del governo, in questo periodo abbiamo mantenuto un impegno preso, quello di dedicarci all’emergenza sul caro energia. Abbiamo investito 30 miliardi di euro in questo mese, 9 già impegnati in un decreto per sostenere famiglie e imprese fino al termine dell’anno, e 21 contenuti nella nuova legge di bilancio approvata ieri”. Ma “per me prendere 30 miliardi di euro e versarli sulle bollette, quando so che buona parte di quelle risorse stanno andando verso la speculazione, è una cosa che fa male”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea annuale di Confartigianato.

Per il presidente del Consiglio, “la materia energetica deve lavorare su un altro livello: è qui che l’Europa deve dimostrare che quella solidarietà saprà essere concreta”.