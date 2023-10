Energia: Meloni, ‘fattore decisivo, può cambiare partenariato Ue-Africa’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il governo italiano considera l’energia un fattore sempre più decisivo, soprattutto nel partenariato strategico tra Ue e Africa. Dobbiamo uscire da una forma di cooperazione in passato caritatevole e paternalistica, non è questo che serve per costruire rapporti solidi e duraturi ma piuttosto trovare investimenti di lungo periodo che diano beneficio a tutti gli attori. E l’energia è uno di questi fattori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi.