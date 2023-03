Energia: Meloni, ‘gas importato da Mosca sotto 20%, con guerra cambio strategia Italia’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha chiaramente dimostrato che alcuni cambiamenti che erano già in atto prima della guerra devono essere affrontati rapidamente al fine di superare le complesse sfide che ci attendono. Ci siamo trovati di fronte a un’eccessiva dipendenza energetica, in particolare dalla Russia. All’inizio della guerra, l’Italia era particolarmente esposta alle sue conseguenze, perché più del 40% del gas naturale veniva importato dalla Russia. Grazie ai nostri sforzi diplomatici sul campo energetico, ora la quota di gas importata da Mosca si attesta al di sotto del 20%”. Lo scrive il premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo editoriale sul The National, il principale quotidiano in lingua inglese degli Emirati, in merito alla sua recente visita ad Abu Dhabi. “L’Italia – scrive infatti il presidente del Consiglio nel suo articolo – non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con gli Emirati per affrontare le sfide del 21° secolo”.

In un altro passaggio dell’editoriale, il premier italiano indica come “altra grande sfida dei nostri tempi” “la transizione digitale e il ripensamento delle nostre catene del valore dopo la pandemia di Covid-19. In un mondo che si muove ogni giorno più velocemente – osserva Meloni -, questioni come l’impatto dell’intelligenza artificiale sui valori morali delle nostre società devono essere integrate nelle nostre politiche nazionali e internazionali, al fine di raccogliere i benefici dell’informatica avanzata, garantendo al contempo gli strumenti per proteggere le nostre società da rischi nuovi ed emergenti. La guerra in Ucraina ha dimostrato che la guerra ibrida è ormai una realtà e lo sviluppo di un’architettura di difesa informatica è fondamentale per proteggere le nostre società. Ancora una volta, si tratta di sfide di una complessità senza precedenti e sarà possibile superarle solo se collaboriamo con partner come gli Emirati Arabi Uniti”.