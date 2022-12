Energia: Meloni, ‘paghiamo miopia del passato, ora cambio passo

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Le criticità strutturali con le quali ci stiamo confrontando sono soprattutto figlie delle politiche poco lungimiranti del passato. Pensiamo all’energia: l’Unione europea, diversi Stati membri, e anche l’Italia, in passato hanno preferito aumentare il livello di dipendenza da altre nazioni invece di lavorare per implementare misure che rafforzassero la produzione, l’indipendenza e la sicurezza energetica nazionale. Oggi noi paghiamo quelle scelte”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a ‘L’Italia delle Regioni’.

“Penso che sia nostra responsabilità lavorare a soluzioni comuni e strutturali: alla miopia del passato non aggiungiamo l’egoismo del presente”, a partire dal Next generation Eu che “è stata una prima risposta ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente”.