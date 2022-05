Energia: Misiani (Pd), ‘bene aiuti a famiglie e imprese grazie a nostre proposte’

Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Bene il nuovo decreto anti crisi approvato dal Consiglio dei ministri: 14 miliardi a favore di famiglie e imprese, senza fare debito e tassando ulteriormente gli extra profitti delle aziende energetiche”. Così in un post su Fb Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze nella segreteria del Pd.

“Come Partito Democratico avevamo chiesto un’indennità straordinaria per il caro energia come in Germania, misure per le famiglie in affitto, un taglio dei costi del trasporto pubblico locale, risorse per sostenere gli enti locali. Questa e altre nostre proposte sono state fatte proprie dal governo”, aggiunge Misiani.