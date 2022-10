Energia: Paita, ‘Meloni faccia chiarezza su rigassificatore Piombino’

Ottobre 21, 2022

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Un minuto dopo aver fatto il nuovo governo, e vediamo che si sta giustamente accelerando, la Meloni deve fare chiarezza sul rigassificatore di Piombino: non esiste il veto posto dal sindaco del suo partito che oggi annuncia ricorso contro l’autorizzazione all’impianto. Un no del tutto ideologico che danneggia gli Italiani con l’inverno alle porte e il caro bollette che già morde. Mica la Meloni farà come con le trivelle che prima non le ha volute e poi le ha rimpiante?’”. Così la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita.