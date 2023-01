Energia: Rauti (Fdi), ‘governo Meloni lavora per autonomia energetica’

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha destinato i due terzi della manovra di bilancio per fronteggiare il caro bollette e il rincaro dei costi dell’energia, a favore di famiglie e imprese. Le previsione economiche ipotizzano la ripresa del Paese nel secondo semestre dell’anno in corso. Non si esclude la possibilità di trovare nuove risorse dedicate”. Lo ha detto Isabella Rauti (Fdi) ad Agorà su Rai3. “Stiamo portando avanti la politica energetica anche sul piano degli accordi internazionali. L’obiettivo è quello di raggiungere, in modo strategico e scientifico, l’autonomia energetica nazionale e far diventare l’Italia l’hub energetico nel Mediterraneo”, ha proseguito il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Fdi.