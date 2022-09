Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Quando dicevamo che si doveva prendere il gas dall’Adriatico altrimenti lo avrebbero preso i croati Giorgia Meloni diceva che ero schiavo delle lobby del gas. Giorgia, sei diventata schiava delle lobby come me? O forse dovresti chiedere scusa. Giorgia non fare come Fonzie, ammetti che sulle trivelle hai sbagliato”. Così Matteo Renzi intervenendo nel corso di un’iniziativa elettorale a Lamezia Terme.