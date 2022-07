Energia: Renzi, ‘Emiliano non si vergogna di Tap e trivelle?’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “A proposito di opere pubbliche e Puglia: il no alle trivelle ci costa 8 miliardi di euro. Un pensiero affettuoso a chi ci insultava con fake news ai tempi dello Sblocca Italia. E una domanda: ma, quando questo inverno andremo in difficoltà sull’energia, ci sarà qualcuno che chiederà ai Michele Emiliano di turno non dico di rendere conto della vergognosa gestione degli appalti Covid, ma anche e soprattutto se non si vergogna un po’ di ciò che ci ha fatto su Tap e trivelle?”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.