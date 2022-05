Energia: Rutte, ‘price cap? Con Draghi amici, risolviamo sempre divergenze’**

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Io e Mario Draghi siamo grandi amici e risolviamo sempre le divergenze. Penso che sulla proposta attuale” su un price cap all’energia “nelle conclusioni del vertice ci sarà un po’ da discutere”. Lo ha dichiarato il premier olandese Mark Rutte, arrivando al Consiglio europeo per il summit straordinario, tra i leader più scettici sulla misura caldeggiata dall’Italia. Rutte ha rimarcato l’importanza che, introducendo un tetto al prezzo del gas, Mosca continui a “assicurarci” le forniture. “Se invece per price cap intendiamo dei sussidi statali per abbassare le bollette – ha aggiunto – allora vuol dire che ci servono tanti soldi dai bilanci nazionali di Italia e Olanda”.