Agosto 31, 2022

Palermo, 31 aho. (Adnkronos)- – “Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con il proprietario di un bar a Baida a Palermo. Il gestore ha lamentato un caro bollente “triplicato”. “Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano”, ha concluso.