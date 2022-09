Energia: Salvini, ‘non possiamo continuare a dire no al nucleare’

Settembre 4, 2022

Cernobbio, (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Qualcuno, ancora qualche settimana fa, lo dico senza voler fare polemica con Enrico Letta, a Bruxelles ha votato ‘no’ all’uso del gas e del nucleare; una follia. Servono tutte le fonti energetiche per creare lavoro, ricchezza e occupazione. Ci sono 441 reattori funzionanti questa mattina nel mondo, 104 nell’Unione europea a 27, di cui 6 di nuova costruzione in Francia, 56 operativi in Francia. Non possiamo continuare a dire ‘no’ al nucleare”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.