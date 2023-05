Energia: Schlein, ‘governo vuol passare da dipendenza russa a quella di altro regime?’**

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Descalzi? Ho quelle parole, ho sentito dire che sono Paesi che se dai, ricevi. Voglio chiedere se tra le cose per dare e ricevere è considerata anche l’impunità degli assassini e torturatori di Giulio Regni o la liberazioni di Patrick Zaki o calpestare i diritti fondamentali di egiziani imprigionati per legittimo dissenso”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad un’iniziativa elettorale a Treviso.

“E chiedo anche al governo se questa sia la strada che il governo vuole intraprendere come strategia sulle politiche energetiche. Io penso che passare dalla dipendenza dalla fonti fossili della Russia e Putin a quella di altri regimi non sia la soluzione di questo Paese che ha invece un grandissimo potenziale sulle energie pulite e rinnovabili che non è sfruttato e mi chiedo cosa aspettano a mettere in campo un piano” in questo senso.

“L’Italia non può considerare la verità e la giustizia su Regeni e la mancata collaborazione dell’Egitto nel processo, un prezzo da pagare sull’altare degli interessi economici”.