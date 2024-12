Energia: Scuderi (Avs), ‘su povertà energetica dati scioccanti, Verdi al lavoro in Ue’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “I dati sulla povertà energetica sono scioccanti. Sono numeri che crescono sempre di più e creano sempre più diseguaglianze. Secondo il report dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà energetica e della Fondazione Banco dell’energia, nel 2023 le famiglie colpite sono state 2,36 milioni, 340mila in più rispetto all’anno precedente. La piaga coinvolge 1,15 milioni di minori. A fronte di tutto questo, però, le politiche di sostegno alla spesa energetica delle famiglie sono diminuite progressivamente. È ora di intervenire prima che sia troppo tardi”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi nel corso della presentazione del report, avvenuta oggi a Milano.

“Come gruppo dei Verdi in Parlamento europeo – ha aggiunto Scuderi – stiamo agendo su più direttrici. La prima è quella dei prezzi dell’energia, promuovendo l’inserimento delle rinnovabili nel mix energetico e spingendo sull’elettrificazione, anche con sistemi di district heating e district cooling. La seconda mette in relazione l’efficienza energetica e la giustizia sociale: in questo senso, dopo la direttiva sull’efficientamento degli edifici, abbiamo proposto di prevedere sia finanziamenti diretti per i gruppi in condizioni di grandissima vulnerabilità sia meccanismi innovativi come una garanzia europea per mutui a tassi estremamente agevolati per chi non può permettersi interventi di questo tipo. Infine, riteniamo che la questione energetica vada democraticizzata, favorendo da un lato la nascita di sempre più comunità energetiche e dall’altro facilitando l’ingresso dei cittadini più fragili in questi processi partecipati. Come Verdi continuiamo a lavorare affinché l’energia smetta di essere un problema e inizi a diventare una risorsa”.