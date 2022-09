Energia: Serracchiani, ‘dl Aiuti? per M5S campagna voto prima interesse italiani’

Settembre 7, 2022

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Nel decreto Aiuti ci sono 17 miliardi di aiuti per imprese e famiglie fondamentali e urgenti in questa fase molto difficile per il Paese. Preoccupazione di tutte le forze politiche dovrebbe essere unicamente quella di approvarlo quanto prima per dare anche un segnale di consapevolezza della crisi che attraversiamo”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

“Invece c’è chi per mettere bandierine, come il M5S, lo blocca e costringe a rinvii e slittamenti. Tra l’altro in questo modo vengono fermate anche le misure per far fronte alla drammatica situazione dei lavoratori della Wartsila. È davvero grave scegliere la strada della campagna elettorale, della propaganda piuttosto che preoccuparsi degli interessi generali”.