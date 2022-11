Energia: Tajani, ‘indispensabile autonomia strategica, ne va nostra sovranità’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “L’Europa deve lavorare per completare la transizione verde e digitale, per ridurre la sua dipendenza dall’estero per quanto riguarda le materie prime critiche. Lo stiamo facendo con decisione per i combustibili russi e stiamo costruendo una capacità autonoma nel settore dei chip, essenziale per le industrie. Siamo sempre più consapevoli di come libertà, sicurezza e prosperità siano sempre più legati. L’autonomia strategica è perciò indispensabile, ne va della nostra sovranità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in video alla nona edizione dell’evento italiano, in corso a Roma, sugli affari europei “How Can We Govern Europe?”.