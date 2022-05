Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Le ultime scelte del Cdm nel campo dell’energia “sono positive, ma sono una tessera di un mosaico e si può pure arrivare allo scostamento. Bisogna avere una visione, una politica industriale e agricola, rivedere tutte le scelte della transizione, in questo momento le imprese non sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati”. Lo ha detto Antonio Tajani a Rtl 102.5.