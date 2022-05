Energia: Ue, tetto a prezzo gas solo con stop totale forniture**

Maggio 18, 2022

Bruxelles, 18 mag. (Adnkronos) – Un tetto al prezzo del gas a livello Ue potrà essere introdotto solo come extrema ratio, nel caso in cui si dovesse verificare una “totale interruzione” delle forniture. Lo prevede la comunicazione adottata dalla Commissione Europea sulle misure di breve termine per contenere i prezzi dell’energia, in cui sostanzialmente si invitano gli Stati membri a continuare a far uso degli strumenti previsti dalla ‘cassetta degli attrezzi’ presentata tempo fa e si propongono ulteriori possibili misure. Se verrà introdotto, per la Commissione il tetto dovrà essere “limitato alla durata dell’emergenza” e non dovrà “compromettere la capacità dell’Ue di attrarre nuovi fornitori” di gas, via tubo o nave sotto forma di Gnl.