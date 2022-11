Energia: Urso, ‘rigassificatori? C’è sintonia nel governo, vanno fatti entro prossimo anno’**

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “C’è piena sintonia tra me e il ministro Pichetto e nella squadra di governo per quello che dobbiamo fare, tanto più sull’aspetto energetico che sicuramente riguarda la sicurezza nazionale”. Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso in una intervista a Radio Anch’io su Radio1. “Certo che bisogna ascoltare i territori, i cittadini vanno ascoltati; questo – prosegue – è doveroso, sappiamo che i rigassificatori vanno realizzati in tempo congruo e quindi entro il prossimo anno. Sappiamo che questo deve avvenire sia a Ravenna che a Piombino”.

In particolare nella città toscana di Piombino “dobbiamo garantire che quello che lo Stato ha promesso deve avvenire” afferma ancora il ministro riferendosi alle compensazioni in programma. Sempre per la città “non a caso mi sto impegnando per una soluzione industriale significativa per le acciaierie di Piombino, nel pieno rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie” sottolinea.