Energia: Washington conferma successo esperimento fusione nucleare

Dicembre 13, 2022

Washington, 13 dic. -(Adnkronos) – Mancava solo l’ufficialità dell’annuncio, e alla fine è la conferma arrivata: il Dipartimento Usa dell’Energia ha infatti comunicato il successo di un esperimento di fusione nucleare che per la prima volta ha portato a un ‘net energy gain’ (guadagno netto di energia). Insomma nel processo è stata prodotta più energia di quella utilizzata per attivarlo, una svolta che può sconvolgere le prospettive globali nel settore energetico aprendo la porta alla generazione di elettricità in enormi quantità in modo sostenibile e sicuro.

In un tweet il Dipartimento ha spiegato come “questo è un annuncio che ha richiesto decenni” di lavoro. “Il 5 dicembre 2022 – continua il tweet – un team del Lawrence Livermore National Laboratory è entrato nella storia ottenendo l’accensione della fusione. Questa svolta cambierà per sempre il futuro dell’energia pulita e della difesa nazionale americana”. Dal suo canto il Segretario Usa all’Energia Jennifer Granholm ha parlato di “una svolta rivoluzionaria, che migliora il mondo e salva vite che si svolge sotto i nostri occhi”, una “incredibile impresa” per la quale ha espresso “le più sentite congratulazioni e la gratitudine ai ricercatori e allo staff” del laoratorio californiano.