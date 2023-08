Energia: Zucconi (Fdi), ‘bene ministro Pichetto su convocazione tavolo geotermia’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La domanda è: può l’Italia rinunciare alle sue fonti storiche di energia rinnovabile? La risposta è no. Quando parliamo di geotermia e idroelettrico abbiamo di fronte fonti rinnovabili costanti e programmabili, utili al nostro sviluppo economico e sociale e alla nostra sicurezza energetica”. Così il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi nel corso del question time in presenza del ministro Pichetto Fratin.

“Per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione occorre avere una proposta di lungo respiro che metta in sicurezza il settore e possa garantire alle imprese di avere garanzie circa i loro investimenti. L’alternativa è lo stallo del settore. Occorre – ha continuato Zucconi – allora rimodulare in aumento la durata delle concessioni, fino a massimo di vent’anni, a fronte della presentazione di un idoneo piano industriale”. “Male i governi del passato che hanno deciso di svendere molti settori, tra cui quello idroelettrico, rendendo l’Italia l’unica Nazione a mettere a gara le proprie concessioni a livello europeo. Le dichiarazioni, in questo senso, del ministro Pichetto, il quale ha manifestato in più occasioni di avere a cuore le risorse energetiche del nostro Paese, sono rassicuranti tant’è che ha sottolineato in aula l’intenzione di lavorare sul tema geotermico convocando, quanto prima, un tavolo di confronto per affrontare questa importante tematica”, ha concluso Zucconi.